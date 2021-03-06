Kayseri'de 2 katlı evde yangın

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi, Altınok Caddesi´ndeki 2 katlı evde çıktı. Evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, evin alt kısmında bulunan ikinci el lastiklerin bulunduğu depoya alevlerin sıçramaması için önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-06 23:13:40



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