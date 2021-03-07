Develispor'dan çift transfer

Develispor, yeni sezon öncesi kadrosuna 2 yeni isim daha kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor dış transfer kadrosuna Melihşah Arslan ve Semih Sargın'ı renklerine bağladı. Yeni sezon ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Develispor 20192020 futbol sezonunda Talasgücü Belediyespor forması giyen Melihşah Arslan'ı ve Ünyespor'da forma giyen Semih Sargın ile her konuda anlaştı.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Talasgücü Belediyespor forması giyen savunma oyuncusu Melihşah Arslan ve Ünyespor forması giyen orta saha oyuncusu Semih Sargın ile anlaşmış bulunmaktayız. Her iki oyuncu Develi'mize ve takımımıza hayırlı uğurlu olsun diliyoruz" denildi.

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