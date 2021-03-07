Başkan Çolakbayrakdar'dan hafta sonu maske, mesafe ve hijyen denetimi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte ‘Tematik Denetim Planı’ kapsamında restoran, lokanta, kafeterya gibi yeme içme yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Vatandaş ve esnaflarla gönül selamıyla selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar, pandemi sürecinde genel kurallara uyulmasının halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

‘Haftalık Tematik Denetimler’ konulu ek denetim kapsamında hafta sonu Cumhuriyet Meydanı, Hastane ve İstasyon Caddelerindeki işletmeleri ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Pandemi ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik Kocasinan’ımızda denetimler titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kontrollü normalleşme döneminde Kayseri’nin en kısa sürede az riskli gruplar arasında yerini alabilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan Belediyesi olarak her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya ve vatanımız, milletimiz için iyi işler yapmaya devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.

‘Gönülden gönüle köprü var’ diyerek Başkan Çolakbayrakdar’a duydukları sevgiyi dile getiren esnaflar ise belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’ın desteğiyle her zaman olduğu gibi bu süreçte güçlerine güç kattıklarını belirtti.

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