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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, "Bizim kültürümüzde kadın her zaman önemli bir yere sahiptir"

İHA

Büyükkılıç, "Bizim kültürümüzde kadın her zaman önemli bir yere sahiptir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, toplumsal hayatın temel direği olan kadınların Türk kültüründe her zaman önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, gerek aile, gerekse toplum birliğinde kadının hem sosyal, hem de ticari hayatta aktif rol almasının çok büyük önem taşıdığını ifade ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Başkan Büyükkılıç, fedakarlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle Kayseri’de sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta var olan kadınlara desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini kaydetti. Tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri’nin geçmişten bugüne kadar değişim ve gelişiminde kadınların da gayreti ve emeğinin çok fazla olduğunu belirten Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bizim kültürümüzde kadın her zaman önemli bir yere sahiptir. Kadın annedir. Kadın eştir. Kadın yuvadır. Kayseri’mizde de Fatma Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi çok özel isimler yetişmiştir. Bu yüzden şehrimizde ticari ve sosyal anlamda kadınlarımızı önemsiyor, kadın derneklerimize her zaman destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi´nin destekleriyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’nin (KAÇEM), kadın girişimcilerin üretimlerini önemsiyoruz, onlara sahip çıkıyoruz. Ayrıca KAYMEK birimimizin sanat ve mesleki eğitim kursları ile kadınlarımızın ekonomik hayatta yer edinmeleri için birçok mesleki kurslarla da onların hem sosyal, hem de ticari hayatta yerlerini pekiştirmelerini istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü, bizler gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin de kadının toplumdaki saygınlığı ve yönetimdeki yeri ile ifade edildiğini biliyoruz.
Bu düşüncelerle başta evlatlarını bu vatana feda eden şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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