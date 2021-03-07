Develi Belediyespor, deplasmanda yenildi ama Play-Off hakkını elde etti

Türkiye İkinci Voleybol Ligi 3. Grup ekiplerinden Develi Belediyespor, grup son maçında deplasmanda karşılaştığı Antalya Korkuteli Belediyespor’a 30 yenildi. Bu yenilgiye rağmen Kayseri temsilcisi ligi 3. olarak tamamladı ve en iyi üçüncü olarak PlayOff oynama hakkı elde etti.

Türkiye İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta son hafta maçları oynandı. Deplasmanda Antalya Korkuteli Belediyespor ile karşılaşan Develi Belediyespor, salondan 30 mağlubiyet ile ayrıldı. Rakibi önünde varlık gösteremeyen Kayseri temsilcisi setlerde rakibine 2519, 2521, 2515’lık sayılar ile boyun eğdi. Bu sonuçla ligi üçüncü sırada tamamlayan Develi Belediyespor, 2. Lig PlayOff yarı final karşılaşmalarına en iyi 3. olarak katılma hakkı elde etti. 2. Lig Play Off yarı final maçları 1214 Mart tarihleri arasında Ankara’da oynanacak.

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