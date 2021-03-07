OSB Teknik Koleji 6.galibiyetini aldı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki altıncı galibiyetini aldı. TuruncuSiyahlılar üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 18.haftasını galibiyetle kapattı. TuruncuSiyah takım, deplasmanda oynadığı maçta Çukurova Belediyespor’’u 32 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 18 yaptı. 16 maçta 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 19.haftasında evinde Nevşehir Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. OSB Teknik Koleji’nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;

2.Hafta Numune GençlikOSB Teknik Koleji 03

5.Hafta OSB Teknik KolejiSakarya Voleybol 31

6.Hafta AntalyasporOSB Teknik Koleji 13

13.Hafta OSB Teknik Koleji Numune Gençlik 30

17.Hafta OSB Teknik KolejiAntalyaspor 30

18.Hafta Çukurova BelediyesporOSB Teknik Koleji 22

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