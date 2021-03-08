Kayserispor davul zurnayla karşılandı Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Ligdeki çıkışımız devam edecek"

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Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor galibiyeti sonrasında tesislerde davul zurnayla karşılandı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 31 mağlup ederek puanını 31'e yükselten Hes Kablo Kayserispor davul zurnayla karşılandı.

2 haftada hanesine 6 puan yazdırarak ligin orta sıralarına doğru çıkışa geçen sarıkırmızılı takımda moraller yüksekti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, takım otobüsünü alkışlarla karşıladı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Berna Gözbaşı, "Rizespor galibiyeti sonrasında Hatay galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Umarım kötü günleri tamamen geride bırakıyoruz. Bundan sonra önemli maçlarımız var. Bu maçları da başarıyla geride bırakarak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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