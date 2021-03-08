Koronavirüsü yenen hemşire: Hala nefes almakta zorlanıyorum

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde pandemi ile mücadele ederken koronavirüse yakalanıp, 2 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan hemşire Rukiye Arık (42), "Hastalığı yenmeme rağmen nefes almakta zorlanıyorum hala" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi pandemi servisinde görev yapan hemşire 2 çocuk annesi Rukiye Arık, geçen yıl Kasım ayında koronavirüse yakalanıd. Arık, 2 ay süren tedaviyle hastalığı yenip, görevine döndü. Arık, hastalığın çok zor geçtiğini anlatarak, "Testim pozitif çıktıktan sonra 3 hafta hastanede tedavi edildim. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Halen hastalığı yenmeme rağmen nefes almakta zorlanıyorum. Arkadaşlarım ve doktorlarımız bana yeniden nefes almayı öğrettiler. Nefes almanın ne güzel olduğunu yatarken öğrendim. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Herkes mesafe kuralına uymalı ve maskesini takmalı. Benim hiçbir kronik hastalığım yoktu. Ben hastanede ve evde zor bir dönem geçirdim. Bu koronavirüs döneminde çok gözyaşı döktük. Hasta olan meslektaşlarımız birbirlerini tedavi etti" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Hemşireyi tedavi eden Doktor Ayşin Toker açıklamasıKoronavirüs'ü yenen sorumlu hemşire Rukiye Arık il röportajRukiye hemşirenin hastane faaliyetlerinden görüntüDiğer görüntülerSüre : 3.57 Boyut 474 MB Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-03-08 12:15:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.