Erciyes A.Ş.'den sağlık çalışanlarına destek

Erciyes Kayak Merkezi Covid pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral oldu.

Aralık ayından itibaren misafirlerine kesintisiz kayak imkânı sunan Türkiye’nin en büyük kayak merkezi Erciyes, tüm pist ve tesisleri ile Mart ayında da sezonu yoğun biçimde sürdürüyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği ve Erciyes İşletmeleri Derneği ile birlikte bir eğitim kampanyası başlattı. Koronavirüs salgını süresince en ön safta gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlıkçıların aileleri ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması olmayan günlerde Erciyes’te moral bulmaları hedefleniyor. Bu kampanya kapsamında sağlık çalışanlarına kayak ve ekipman kiralamalarda %50 indirim, eğitim ise tamamen bedelsiz olacak şekilde bir destek veriliyor. Son bir ay içerisinde yaklaşık 200 sağlık çalışanının katıldığı kayak eğitimi kampanyası oldukça verimli bir şekilde devam ediyor.

Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, “Erciyes A.Ş organizasyonuyla böyle bir projede yer almak gurur verici. Kayak öğretmenlerimiz bir nebze de olsa sağlıkçılarımızın yanında olduğunu göstermek için kayak ve snowboard branşlarında eğitimler veriyor. Halkımızın sağlığı için sürekli çalışan dostlarımıza kayak ve snowboard eğitimini bedelsiz vererek en azından Erciyes’te stres atmalarına yardımcı oluyoruz. Bu vesileyle bizler de kendilerine gayretle çalıştıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Erciyes Kayak İşletmeleri Derneği Başkanı Nevin Erdenler de “Sağlık çalışanları hayatımızın her döneminde çok önemli bir yer edinmiştir. Özellikle Covid19 nedeniyle son bir yıldan fazladır yoğun özveride bulunan bütün sağlıkçılarımıza biz de kayak işletmeleri olarak kiralamalarda önemli avantajlar sağladık. Kendilerine küçük de olsa bir katkımız olsun istedik” ifadelerini kullandı.

ilk defa kayakla tanışan ve bu kampanya vesilesiyle eğitim alan sağlık çalışanları ise pandemi sürecinde Erciyes’te iş yoğunluğu stresi attıklarını kendileri için yapılan bu projenin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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