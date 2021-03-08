Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi

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Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Son bir yıldır korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesaisini sürdüren sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Devlet Hastanesi'nde görevli personeller, hazırladıkları videoda hayatta kadının önemini anlatan mesajlar verdi. Hastane personelleri, ameliyat masasında, hasta başında, laboratuvarda, yemekhanede kadınla ilgili duygularını paylaştı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ise, "Her başarının arkasındaki gizli kahramandır kadın" diyerek kadının önemini belirtti.

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