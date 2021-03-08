Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ligin 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, Kayseri'ye dönerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle video paylaştı. Yerli ve yabancı futbolcular, "Başta Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-08 12:30:49



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