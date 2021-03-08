Kayseri'de liseliler, 1 yılda 900 ton dezenfektan üretti



Kayseri'de liseliler, 1 yılda 900 ton dezenfektan ürettiKAYSERİ'de, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, koronavirüs salgını sürecinde öğretmenlerinin desteğiyle 900 ton dezenfektan üretti.

Okulun Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ardından dezenfektan üretimine başladı. 50 öğrenci öğretmenlerinin katkılarıyla 1 yılda 900 ton dezenfektan üretti. Üretiler dezenfektan maddesi, çevre okullar ile 40 ildeki kamu kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Okul müdürü Halis Çalışkan, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dezenfektan üretimine başladıklarını söyleyerek, "Okulumuzda 27 ürün üretimi gerçekleştirildi. Ürettiğimiz ürünleri de ihtiyaca göre her kuruma gönderdik. Pandemi döneminin en yoğun olduğu zamanda 2 kimya öğretmeni, 50 öğrenci, okul idarecileri olarak çalışma yaptık. Ürettiğimiz dezenfektanlardan yaklaşık 5 milyon 716 bin TL gelir elde ettik. Bu gelirlerin 180 bin TL'sini öğrencilere ücret olarak ödedik" dedi.

Okulda üretilen dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini 40 ile gönderdiklerini söyleyen Çalışkan, "Pandeminin en yoğun olduğu dönemde öğrenciler güne erken başlayıp gitti. Gece yarılarına kadar çalışan öğrencilerimiz oldu. İlk olarak 26 okul için siparişe başlamıştık; ancak bakanlığın izin vermesiyle yaklaşık 40 ilden sipariş aldık. Öğrencilerimin sunduğu katkı için hepsine minnettarım" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okulda üretilen dezenfektanlardan görüntü

Okul Müdürü Halis Çalışkan ürünler hakkında bilgi alması ve inceleme yapması

Okul Müdürü ile röportaj

Diğer görüntüler

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Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ

2021-03-08 12:37:24



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