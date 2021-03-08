Kayseri Türküleri Yarışması düzenleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri türkülerini daha bilinir hale getirmek amacıyla “Kayseri Türküleri Yarışması” düzenliyor. Bu kapsamda ilk kez 816 yaş arası çocukların Kayseri türkülerini seslendireceği yarışma, 10 Mart Çarşamba günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, milli kültürü gelecek nesillere aktarılması için yeni bir çalışmaya daha imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, pandemi sürecine rağmen kültür, sanat ve edebiyat adına yapılan yarışma ve sosyal aktivitelerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 816 yaş arası çocukların katılacağı ‘Kayseri Türküleri Yarışması, Türkünü Söyle Kayseri’ adlı yarışma düzenlenecek. 10 Mart’ta başlayacak olan ve en az bir enstrüman eşliğinde kaydedilecek 2 dakikalık video ile yarışmaya katılabilecek olan 816 yaş arasındaki çocuklardan dereceye girenler ödüllendirilecek. Birinci olan yarışmacı diz üstü bilgisayar, ikinci yarışmacı tablet ve üçüncü yarışmacı da akıllı saat ödülü kazanacak. Ayrıca mansiyon ödüllerinden birinci keman, ikinci bağlama ve üçüncü olan yarışmacı gitar ödülüne layık görülecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için bir ilke imza atacaklarını belirterek, “Tarihsel ve coğrafi anlamda medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’mizde tarihimizi, geleneğimizi, kültürümüzü ve sanatımızı yansıtan eserlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız, ezgisi ve bestesi ile doğrudan Kayseri’yi işaret eden türkülerimize sahip çıkma amacıyla 8 ile 16 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik bir çalışmaya imza atacak. ‘Türkünü Söyle Kayseri’ adlı türkü yarışmamıza 816 yaş arası tüm türkü sever çocuklarımızın katılımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Kayseri türkülerini daha bilinir hale getirmek amacıyla düzenlenecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 24 Nisan 2021 olarak belirlenirken, sonuçlar jüri değerlendirmesinin ardından 21 Mayıs 2021’de açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.