Müftülük tarafından pandemide 230 çevrimiçi program düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde topluma din hizmeti sunan Kayseri il ve ilçe müftülükleri, din hizmetini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak amacıyla Covid19 salgını döneminde de çevrimiçi programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri, İrfan Mektebi Programları, 0406 Yaş Grubu, Gençlere Seminerler, Evliliğe İlk Adım Seminerleri, Personel Eğitim Seminerleri, Engellilere ve Bağımlılara yönelik olmak üzere "İl Müftülüğü sosyal medya ve Zoom” kanalları üzerinden 230 çevrimiçi canlı program yapılarak on binlerce kişiye ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.