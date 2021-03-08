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Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil

İHA

Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil

Develi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Develi Belediyesi ekipleri sağlık ocağı, dispanser, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli, hasta ve hasta yakınlarına, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın mesajının da bulunduğu karanfilleri hediye etti.
8 Mart’ın kadınlara daha özenli davranılması ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına vesile olmasını belirten Başkan Cabbar “Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız” dedi.

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