Başkan Büyükkılıç'tan kadınlara karanfil

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Melikgazi Kız Yurdu’nda karantinada olan kadınlar ile yurt çalışanları ve sağlık ekibi kadınlara karanfil gönderip, kadınlar gününü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecinde karantina yurduna dönüştürülen Melikgazi Kız Yurdu’nda kalan kadınlara hem moral olması, hem de bu özel günlerini kutlamak amacıyla karanfil gönderdi.

Başkan Büyükkılıç, kadınları sadece bir gün değil, her gün anlamak ve hatırlamak gerektiğini belirterek, bu vesile ile korona virüs tedavisi gören ve karantinada kalan tüm kadınlara da acil şifalar diledi. Başkan Büyükkılıç, hasta kadınların yanı sıra, sağlık personeli tüm kadın çalışanların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Büyükkılıç’ın gönderdiği karanfilleri yurt müdürü Bircan Aydemir, karantinada olan kadınlar ile yurt çalışanları ve sağlık ekibi kadınlara tek tek dağıtarak, Başkan Büyükkılıç’ın selamlarını iletti.

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