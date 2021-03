Kayseri Barosu Kadınlar Günü’nde ağaç dikti Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun: “8 Mart’ın tek gün olarak değil, her zaman hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz”

Kayseri Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın avukatlarla beraber ağaç dikti. Baro Başkanı Cavit Dursun, “8 Mart’ın tek gün olarak değil, her zaman hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kayseri Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanına ağaç dikti. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, “8 Mart Emekçi Kadınlar Günü anısına bu yıl pandemi sebebiyle yapamadığımız fiziki etkinlikler sebebiyle, günün anısına Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz anısına hazırlanan bu hatıra ormanına, baromuzdaki tüm meslektaşlarımızı, stajyerlerimizi ve kadın çalışanlarımızı temsilen birer tane ağaç dikmeye karar verdik. Bunu da burada meslektaşlarımızla birlikte uygulayacağız. Biz 8 Mart’ları tek gün olarak değil, her zaman hatırlanması gereken, her zaman bu mücadelenin tarihsel geçmişine uygun şekilde anılması gerektiği düşüncesini taşıyoruz. Özellikle belirtmek istiyoruz ki, şiddetin, ayrımcılığın, nefretin değil, birleştiriciliğin ve bütünleştiriciliğin, sevginin, hoşgörünün, merhametin olduğu bir insan ikliminde, kadınıyla ve erkeğiyle toplumun ayrılmaz parçaları ile bir bütün olarak bu değerlerin yaşatılması, anılması ve kutlanması gerektiği inancındayız. Bu yaptığımız etkinliğin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nilay Karahan ise, “8 Mart’ların kutlama günü değil, biz kadınlar için farkındalık ve mücadele, dayanışma günü olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki, her 8 Mart’ta konuşmalarımıza ‘kadına şiddete dur’ diyerek başlamak zorunda kalıyoruz. Bizde daha aydınlık, şiddetin olmadığı, bizim birey olarak kabul edildiğimiz nice 8 Mart’lar diliyoruz. Pandemi sebebiyle yapmak istediğimiz faaliyetlerimizin çoğunu gerçekleştiremedik ama güzel bir etkinliğe imza attık” dedi.

