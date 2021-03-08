Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol uygulamasında kadınlara karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.

Kayseri'de yürüttükleri başarılı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmadı. Farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil hediye ederek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kadın jandarmaların yaptıkları sürpriz karşısında duygulanan kadınlarda, çok mutlu olduklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.