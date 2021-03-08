Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin durdurduğu otobüste R.B. adlı yolcuya ait cips paketinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan Kayseri'ye gelen yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan R.B.'nin üst araması sırasında elindeki cips paketi de arandı. Paketin içinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-03-08 15:30:37



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