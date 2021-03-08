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Vali Günaydın: "Bazı özel okullarda yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların açıldığını tespit ettik" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Ekmeğinizi, mantınızı toplu olarak yapmayın"

İHA

Vali Günaydın: "Bazı özel okullarda yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların açıldığını tespit ettik" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Ekmeğinizi, mantınızı toplu olarak yapmayın"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bazı özel okullarda yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların açıldığını tespit ettiklerini, bu okullar hakkında adli ve idari işlem başlattıklarını söyledi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe denetimi yaptı. Denetimlerde otobüs durakları, halk otobüsleri, kafe ve restoranları denetleyen Vali Günaydın, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın; kentte son 1520 gündür bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Vali Günaydın; "Pandemi ile mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Geldiğimiz noktada durumumuzun ne olduğunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Maalesef son 1520 gündür ilimizde vaka artışının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu vaka artışlarının önüne geçebilmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz, kurallara uyulup uyulmadığı konusundaki denetimlerimizi de yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir mücadele. Mücadele tek taraflı bir mücadele değil, toplumun bütün kesiminin ortak mücadelesiyle sonuç alınabilecek bir mücadele" dedi.

"Yaptığımız denetimlerde sigaranın yanında nargile içildiğini de tespit ettik"
Yapılan denetimlerde bazı özel okullarda yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların açıldığını tespit ettiklerini kaydeden Vali Günaydın; "Maalesef ihbar hatlarımıza gelen bir ihbar. Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızda hangi sınıfların yüz yüze eğitim göreceğini çok net bir şekilde açıkladı. Ama maalesef ‘öğrencilerimiz sınavlara geri kalmasın’ düşüncesiyle yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların da açıldığını tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız gerekli tutanakları tuttular, bu okul yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum, Bu kurallar, toplum sağlığının korunması amacıyla getirilen kurallar. Başta o okulda olan yöneticilerimizin, öğrencilerimizin daha çok da öğrencilerimizin birlikte yaşadığı ailelerinin sağlığının korunması için getirilen kurallardır. Siz bu kurallara uymadığınız zaman zaman toplumun sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Bu da kabul edilebilecek bir durum değil. Bir başka ihbar, kapalı mekanlarda sigara içildiği yönünde. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı, iletişim hatlarımız açık. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla inşallah bu tedbirleri uyguladığımız takdirde yukarı doğru olan trendimizi önce durduracağız, ondan sonra da aşağı döndüreceğiz inşallah. Kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak. Yaptığımız denetimlerde sigaranın yanında nargile içildiğini de tespit ettik. Burayla ilgili idari işlem yaptık, aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Hıfzıssıhha Kanunu’na göre bunun hem idari olarak para cezası hem de adli olarak hapis cezası var. Hiçbir vatandaşımızın böyle bir durumla karşı karşıya gelmelerini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekmeğinizi ve mantınızı toplu olarak yapmayın"
Vaka artışlarındaki sebepleri sıralayan Vali Günaydın vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Günaydın; "Sebepleri tek tek sayıyoruz, bu vaka yükselişini sadece bir yere bağlamıyoruz. Yapılan yanlışları ve kurallara aykırılık teşkil eden durumları paylaşıyoruz. Hala en büyük sıkıntımız olan aile ziyaretlerini tamamen önlemiş değiliz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Bu benim komşum, akrabam, bundan zarar gelmez düşüncesi son derece yanlış. Bu virüsün kimle olduğunu kimse bilemez. Ancak test yapıldığı zaman ortaya çıkıyor, o zaman da çok geç kalınmış oluyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde ortak ekmek pişirme, mantı yapma gibi bir takım etkinlikler maalesef orada yaşayan insanlarımızın sağlığını tehlikeye atıyor. Bunlar hayatın gerçekleri ama önlenemez durumlar değil. Elbette ki ekmeğinizi, mantınızı yapacaksınız ama bunu toplu olarak yaptığınız zaman başta kendinize, sevdiklerinize ve toplumun her kesimine zarar vermiş oluyorsunuz" diye konuştu.
Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayılarındaki yükselişin tersine döneceğini de ifade eden Vali Günaydın; "Şu an 100 bin kişide görülen vaka sayımız 97 buçuk. Biz bu durumu görüyoruz. Çok şükür vatandaş duyarlılığımızı artırdık. Böyle 10 gün daha devam edelim inşallah yakın zamanda olayın tersine döndüğünü hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Vali Günaydın ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan standı da ziyaret etti. Burada kadınlara broşür dağıtan Vali Günaydın, kadın vatandaşlara KADES uygulamasını telefonlarını indirmelerini söyledi. Günaydın ayrıca Kadınlar Gününü de kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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