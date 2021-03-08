Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

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Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 54 gündem maddesi karara bağladı.

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başka Vekili Mehmet Savruk, meclisin açılışında helikopter kazasında şehit olan kahraman askerleri rahmetle yâd ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Savruk, Büyükşehir Belediye Meclisi adına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

Komisyonlarda görüşülerek meclise getirilen konuların ele alındığı toplantıda, 35 asıl 19 ek gündem maddesi olmak üzere 54 gündem maddesi müzakere edildi ve karara bağlandı.

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