Kayseri'de 'töre cinayeti' davası sanıklarından 3'üne müebbet 1'ine 18 yıl



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, eşini kaçırdığı iddiasıyla kuzeni Harun Sade'nin (27) otomobiline başka bir otomobille çarpıp, pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Özkan Sade tahrik indirimi ile 18 yıl, aralarında babasının da olduğu diğer 3 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Eylül 2020'de Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi. Özkan Sade, iddiaya göre; eşini kaçıran amcasının oğlu Harun Sade ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, otomobille kaçmaya çalıştı. Özkan Sade ise babası Abdülhamid, amcası Mülazım ve kuzeni Adil Sade ile birlikte başka bir otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobili kullanan Özkan Sade, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin kullandığı otomobilin önünü kesmek isterken 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 2 otomobil de yanmaya başlarken, araçlardan inen Özkan Sade ile Harun Sade arasındaki kavga devam etti. Özkan Sade, kavganın sonunda yanında getirdiği pompalı tüfekle Harun Sade'ye ateş etti. Harun Sade olay yerinde hayatını kaybetti.

'İNSAN NAMUSU İÇİN YAŞAR'

Gözaltına alınarak tutuklanan Özkan Sade ile babası Abdülhamid, amcası Mülazım ile kuzeni Adil Sade hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son sözü sorulan Özkan Sade, "Bir insan namusu, şerefi ve bayrağı için yaşar. Ailemi savundum. Yine aynı şey olsa yine aynısını yaparım. Beraatımı ve tahliyemi istemiyorum. Namusum için yaşamak suç ise ben suçluyum" dedi. Diğer sanıklar ise, mağdur olduklarını belirterek, suçsuz olduklarını söyledi ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların eyleminin tasarlama olmadığına hükmederek, 'kasten öldürme' suçundan Abdülhamid, Mülazım ve Adil Sade'nin, müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Özkan Sade'nin cezasında 'tahrik' indirimi uygulanmasına hükmederek, cezayı 18 yıla düşürdü ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-08 18:46:25



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