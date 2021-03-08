Polislerden kadınlara karanfil

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kentte bulunan bir AVM'ye stant kuruldu. Kurula. stantta 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında tamamı kadınlardan oluşan 270 vatandaşa karanfil ve el broşürü dağıtıldı.

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