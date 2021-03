Develi Belediyespor üçüncü sırada tamamladı

Develi Belediyespor 20202021 sezonunu 39 puanla üçüncü sırada tamamlayarak Play Off grubuna kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor ligin son maçında aldığı mağlubiyetle sezonu 39 puanla kapattı. Develi Belediyespor oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alırken 3 mağlubiyet aldı. 39 puanla sezonu üçüncü basamakta tamamlayan Develi Belediyespor 1213 ve 14 Mart’ta Ankara’da yapılacak olan Play Off maçlarında mücadele edecek.

Develi Beeldiyespor Antrenörü Murat Demirci, “Normal sezonu istediğimiz noktada tamamladık. Şimdi hedefimizde Play Off grubu var. Play Off’larda da başarıyı olmak istiyoruz. En büyük arzumuz 1. Lige çıkarak Develimizin adını tüm Türkiye’ye duyurmak. İnşallah her şey çok güzel olacak” dedi.

