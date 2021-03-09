Hacılar'da zabıta ekiplerinden sosyal mesafe denetimi

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri denetimleri kapsamında başta gıda satışı yapılan yerler olmak üzere bakkal ve marketlerde denetim yaptı. Ekipler hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan denetimler hız kesmeden ilçe genelinde devam ediyor. 7/24 esasına dayalı çalışmalarını sürdüren ekipler denetim kapsamında ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda sosyal mesafe, maske, hijyen kontrolü yaptı. Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Kış, ekiplerle birlikte yapılan denetimde işyerlerinin genel temizliği, çalışanların hijyen durumu ile işyerinde kullanılan ekipmanları ile maske mesafe ve hijyen kontrolü de yaptı. Belediye olarak denetimlere büyük önem verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da denetimlerin hız kesmeden yapıldığını söyleyerek son günlerde artan vaka sayısına dikkat çekti. Başkan Özdoğan, “Bu süreci el birliğiyle atlatacağız, tüm kurallara uyararak bu salgından kurtulmak hepimizin elinde” dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca ekiplerin denetim planına göre görevlerini sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunmasını sağlayabilmek için denetimlerin yapıldığını belirtti.

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