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“Çocukların bağışıklıkları için uyku düzeni büyük önem arz ediyor” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek: “Polenlerden dolayı bahar aylarında oda havalandırma saatlerine dikkat edilmeli” “Bahar dönemlerinde alerjik çocukların sıkıntıları artıyor”

İHA

“Çocukların bağışıklıkları için uyku düzeni büyük önem arz ediyor” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek: “Polenlerden dolayı bahar aylarında oda havalandırma saatlerine dikkat edilmeli” “Bahar dönemlerinde alerjik çocukların sıkıntıları artıyor”

Özel Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek, mevsim geçişlerinde alerjik çocukların sıkıntılarının arttığını söyleyerek, “Çocukların bağışıklıkları için uyku düzeni büyük önem arz ediyor” dedi.
Bahar geçişlerinde ilk alınacak önlemin ısı ortamını ayarlamak ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek, “Mevsim değişikliklerinde ani ısı değişiklikleri oluyor ve buna bağlı da vücudumuzdaki savunma mekanizmaları da değişiyor. Dolayısıyla çocuklarımızda grip, üst solunum yolları enfeksiyonu ve nezle gibi hastalıklar artıyor. Bunlardan çocukları korumanın bazı yolları var. Bunlar da ilk önce ısı ortamını ayarlamak önemli. Çocuklara genelde aileler bu mevsimde neler giydireceklerini bilemiyorlar. Hava bir sıcak bir soğuk nasıl giydirelim bilemiyoruz diyorlar. İnce kat kat giydirmeleri bu dönemde önemli. Üst katlar özellikle kolay çıkarıp giyebileceği kıyafetler ayarlarsak, mevsimin ısısına göre de çocuğumuzu giydirmiş oluruz. Böylece çocuk hem terlemez hem de üşütmez. Biz üşütmesinden korktuğumuz kadar, çocukların terlemesinden de korkarız. Terleme de hastalığa açık bir hale getirir çünkü çocuklarımızı. Bunun dışında da bu mevsimde çocukların uykusuna özellikle dikkat etmek lazım. Uyku düzeni çocukların bağışıklığı için çok önemli” dedi.

“Vitamin eksiklikleri giderilmeli”
Kış aylarında vitaminlerden yoksun olunduğu için baharda hekimlerden yardım alınması gerektiğini belirten Nafiye Polat Çiçek, “Beslenmek de çok önemli ve mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek çok önemli. Yağlı tohumlardan zengin beslenmeleri, omegadan zengin beslenmeleri, ceviz ve fındık gibi yiyecekler vermeleri de bu dönemde önemli. Bunları verirken yabancı cisim aspirasyonlarına da dikkat etmekte önemli. Bütün olarak vermemek, verdiğinde tüketmesini sağladığımız sırada da yanında olmak, özellikle 3 yaş altı çocuklar için çok önemli. Biz tabi ki yiyeceklerde vitamin ve minerallerden zengin beslensin istiyoruz çocuklar ama her zaman bu çocuklarda mümkün olamayabiliyor. Kış döneminden çıktığımızı düşünürsek, D vitamininden de bu dönemde çocukların fakir olduğunu düşünürüz. Bunun için mutlaka hekimlere başvurmaları lazım. Burada da gerekli olan destekleri hekimlerimiz sağlayacaktır mutlaka. Demir ve D vitamini eksikliği bağışıklığı en başta etkileyen faktörlerdendir. Vitamini kendi kafamıza göre kullanmamamız gerekir çünkü vitaminlerin eksikliği kadar fazlalığı da vücudumuza zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Bahar döneminde alerjik sıkıntılar artabilir”
Nafiye Polat Çiçek, baharda alerjik hastalıkların daha da sıkıntılı bir hale gelebileceğini söyleyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bu mevsimde alerjik hastalıklar artar çünkü ilkbaharda çiçekler açmaya başlar ve polenler etrafa savrulmaya başlar. Özellikle alerjik çocukların sıkıntıları bu dönemde artmaya başlar. Alerjik rinit, kurdeşer ürtiker dediğimiz hastalıklar ve astım atakları bu dönemde çok yoğun olur. Ailelerin bunun dışında alabileceği önlemler var. Bunlar da rüzgarlı ve tozlu havalarda çocukları dışarı çıkarmama, oda havalandırmalarını bu saatlerde yapmamak gibi. Özellikle sabah saatleri polenlerin yoğun olduğu saatlerdir ve bu saatlerde de yapmamak uygun olacaktır. Alerjik çocuklarda ayrıca koruyucu başlamak da önemli. Alerjik olduğunu bildiğimiz çocuklarda özellikle burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı gibi durumlar olduğunda hekime başvurmak önemli çünkü biz koruyuculara başlıyoruz bu çocuklarda ve bunlar sayesinde hastalıkların ilerlemesini engellemiş oluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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