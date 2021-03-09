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Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven: “5 vakit namazımız, peygamberimizin bize getirdiği en önemli miraç hediyelerindendir”

İHA

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven: “5 vakit namazımız, peygamberimizin bize getirdiği en önemli miraç hediyelerindendir”

Miraç Kandili hakkında basın açıklaması düzenleyen Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, “5 vakit namazımız peygamberimizin bize getirdiği en önemli miraç hediyelerindendir” dedi.
İl Müftülüğü'nde Miraç Kandili dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Müftü Güven; bu gecenin önemine değinerek; "Recep ayının 27. Gecesi yani 10 Martı 11 Marta bağlayan gece, bizim dini kültürümüzde peygamber efendimizin, miraca çıkışının seneyi devriyesidir. Dolayısıyla Çarşambayı Perşembeye bağlayan gecede dünyanın birçok yerindeki Müslümanların gerçekleştirdiği gibi biz Anadolu Müslümanları da aynı şekilde miracımızı yenilemek, idrak etmek için Recep ayının 27. Gecesinde camilerimizde programlar yapacağız inşallah. Bu İslam tarihinde isra ve miraç olarak birlikte değerlendirilir. İsra dediğimiz şey gece yürüyüşü demektir. Bu gece yürüyüşü Mescidi haramdan Mescidi Aksaya gerçekleşmiştir. Miraç ise Mescidi Aksadan yücelere gidiş demektir. Miraç dediğimiz yukarı doğru yükselme anlamında bir ifadedir. Peygamber efendimiz miraçtan döndüğü zaman ümmetine 3 hediye getirmiştir. Bunlardan birincisi, 5 vakit namazdır. 5 vakit namazımız peygamberimizin bize getirdiği en önemli miraç hediyelerindendir. İkincisi ise Bakara suresinin son 2 ayetidir. Son olarak İslam ümmetinde peygamberimizin ümmetinden olan ve hayatında hiç şirk koşmamış insanlar başka günahları olsa bile Allah onları affedip cennetine koyacaktır inşallah” dedi. Bu tür gecelerin belirli bir ibadetinin olmadığını aktaran Güven, “Bu gecede nefis muhasebesi yapabiliriz. Bunun yanında kazaya kalmış olan namazlarımız varsa onları kılabiliriz, nafile namaz kılabiliriz, kuran okuyabiliriz. Her türlü ibadeti yapabiliriz. Mescidi Aksa Allahın kutsal kıldığı yerlerden birisidir ve orası Müslümanlar için mübarek bir yerdir. Bugün eğer şu anda Mescidi Aksa'nın ve Kudüs’ün içerisinde bulunmuş olduğu topraklarda bir savaş veriliyorsa aslında bu savaş sadece Filistinlilerin bir savaşı değil, dünyadaki bütün Müslümanların adına yapılmış olan bir mücadelenin adıdır. Onun için Müslümanlar olarak bizler oranın ihtiyacını giderme konusunda yardımcıda olmalıyız. Bunda uzun yıllar önce Kayseri halkımız Mescidi Aksanın halılarını bizzat değiştirdiler” ifadelerini kullandı. Kayseri’de Miraç Kandilinde başta Cami Kebir’de olmak üzere birçok camide program olacağını aktaran Şahin Güven sözlerine şu şekilde devam etti:
“Miraç gecesinde başta Cami Kebir olmak üzere diğer birçok camide özel programlarda gerçekleşecek. Ancak halkımıza tavsiyemiz, en yakınındaki camiye giderek akşam namazından itibaren programlara katılması. Yatsı namazında sonrada sabah namazına kadar cemaat olduğu müddetçe camilerimiz de açık kalacaktır. Pandemi süreci sebebi ile ‘ben evimde ibadet yapmak istiyorum’ diyenler de aynı şekilde evlerinde ibadetlerini yapabilirler.”
Şahin Güven, toplantı sonrasında vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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