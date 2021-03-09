Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimini Psikolog Esra Çelik ile Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü Hicran Pekçetin verdi.

Psikolog Esra Çelik ile Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü Hicran Pekçetin verilen eğitimde, günümüzün artan önemli toplumsal sorunlarından biri haline gelen fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi için bu tip eğitimlerin çok önemli olduğu vurgulandı. İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen eğitime Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı eğitim öncesi yapmış olduğu konuşmada; “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi vesilesiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tekrar kutluyorum. Aile içi ve kadına şiddetle ilgili olumsuz ve üzücü görüntüleri hemen hemen her gün görüyoruz. Bu üzücü olayların yaşanmaması için bu eğitimlerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlik ve Spor Teşkilatı olarak şiddetin önlenmesinde aracı ve etkin bir kurumuz. Bu söylemimdeki amaç insan hareketliliği, sportif hareketliliktir. 7’den 70’e spor aktivitesiyle insanları daha dingin daha kaliteli bir yaşam, aile içi huzurun sağlanabileceği konusunda sporun olumlu etkilerini görüyoruz. Biz sahada olalım ki bu tür çalışmaları destekleyelim; yalnız kadına yönelik şiddet değil tüm şiddeti durdurmak amacıyla insanlarımızın sportif hareketliliği için çok çalışarak, sporla hayata pozitif bakmalarını sağlamalıyız. Hayatına hareketliliği, sporu koyan bir insan manevi ve ruhsal anlamda çözüm noktalarına ulaştığını görüyoruz. Kurumumuzun böyle bir eğitim almasından dolayı mutluyum diyerek toplantının hayırlara vesile olması” temennisinde bulundu.

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