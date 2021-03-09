Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Kayseri'de bir aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi, Sivas Caddesi ve Tuna Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, M.M.'nın kullandığı 50 BA 482 plakalı otomobil, ismi alınamayan bisikletli yaşlı bir adama çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

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