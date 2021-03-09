Kayseri'de 56 daireli apartmana koronavirüs karantinası

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 8 katlı apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Hacılar ilçesi Dereboğaz caddesindeki 8 katlı Yıldız Apartmanında oturanlardan bazılarında koronavirüs tespit edildi. Hastalığa yakalanan bina sakinleri evlerinde tedaviye alındı. 56 dairenin bulunduğu bina ise, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. 200 kişinin yaşadığı apartmanda giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Apartmanın koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-03-09 16:31:46



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