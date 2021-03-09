Ali İhsan Kabakcı, proje tanıtım toplantısına katıldı

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hulus Hanımlar Derneği’nin ortaklaşa projelendirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen BİNKAYSERİ Projesinin tanıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Projeleri Gelişim Programı 20201 Proje Döneminde kabul edilen BİNKAYSERİ Projesinin tanıtımı İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulunda gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım programına katılan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin spor kültürü ile bir araya getirilmesi, özgüven kazanımlarının artırılması, sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi gibi durumlarda sporun başrolde olduğunu belirterek, bu projelerin öneminden bahsetti ve projenin gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.