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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji Parkı için alan devir protokolü imzalandı

İHA

Meteoroloji Parkı için alan devir protokolü imzalandı

Develi ilçesinde bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait 8 bin 283 metrekare alanda Develi Belediyesinin Meteoroloji Parkı yapması için, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı arasında alanın devir protokolü imzalandı.
Yapılacak Meteoroloji Parkı için proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Cabbar, “Mahalle sakinlerimizin hoşça vakit geçirecekleri park yapacağımız alanın belediyemize tahsis edilmesinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli başta olmak üzere önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu’ya, bölge müdürümüz Fatih Dağlı’ya ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Develimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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