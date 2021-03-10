Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktörlüğe Uğur Kulaksız'ın göreve getirilmesi ile Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönen Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülüyor. Alınan galibiyetle moral bulan sarıkırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Kadir Has Tesisleri'nde, Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular top kapma çalışması yaptı.
Kayserispor Galatasaray karşılaşması 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.