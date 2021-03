Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetleriyle Turgutreis gelişiyor ve güzelleşiyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Turgutreis’e kazandırdığı Aile Sağlık Merkezi, sosyal tesis, parklar ve diğer hizmetlerden ötürü mutlu ve memnun olan vatandaşlar, yatırımlarla yaşam standartlarını yükselten Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Yapılan projelerle bölgenin çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “En önemlisi de hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve hayatlarına değer katacak projelere imza atıyoruz.” dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında Kocasinan’a çağ atlatan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek, “Doğası ve mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Kocasinan’ımıza yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. İlçe sakinlerimizin sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Turgutreis Mahallesi’nde yaptığımız sosyal tesisi hızlı bir şekilde tamamlamayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimiz için ise oluşturduğumuz kütüphane ile verimli ve keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimize de tesisimizde spor hizmeti sunuyoruz. Ayrıca her alanda olduğu gibi sağlık alanında da belediyemizin imkanlarını seferber ettik ve bölgemize Aile Sağlık Merkezi kazandırdık. Özellikle geleceğin teminatı çocuklarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veriyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için parklarımızın sayısını artıracağız. Herkesin hayatına değer katan hizmetler ulaştırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin yenileme çalışmaları kapsamında daha konforlu hizmet aldıklarını belirten Turgutreis sakinlerinden Meryem Kılıç (45) ise 40 senedir mahallede ikamet ettiğini belirterek, “Parklar, bahçeler, yollar, spor salonu, sağlık ocağı gibi bütün hizmetlerden gayet memnunum. Özellikle sosyal tesis hayatımı değiştirdi. Evde depresyona giriyordum şimdi tesiste sporumu yaparak, kendimi daha dinç hissediyorum. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.” diye konuştu.

Mustafa Yaşar (60) da 30 senedir Turgutreis’ de yaşadığını vurgulayarak, “Yollarımız olsun mahallemizin temizliği olsun çok güzel bundan iyisi olmaz. Çocuklarımız için basketbol sahası ve oyun alanları gibi her şey mahallemizde var. Bir tek talebimiz var oda sosyal tesise faturalarımızı yatıracak ve maaşımızı çekecek bankamatik yerleştirilse çok güzel olur. Sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Vildan Uygun ise 30 senedir burada oturduklarını ifade ederek, “Altyapı hizmetlerinden çocuk parklarına kadar yapılan tüm hizmetlerden memnunuz. Mahallemiz her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor.” dedi.

Gürsel Yazgan (52) de 40 senedir mahallede ikamet ettiğine dikkat çekerek, “Mahallemiz sessiz ve sakin. Hizmetlerde gayet güzel. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar imkanlar dahilinde elinden geldiğince mahallemize hizmet yapıyor.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan yatırımlarla mahallenin yenilendiğini belirten diğer vatandaşlar ise hizmetlerinden fazlaca memnun kaldıklarını söyleyerek “ Park, bahçe, sağlık kuruluşları ve tesisler olmak üzere mahallemiz çok güzel. Allah razı olsun. Hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

