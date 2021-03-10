Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

DHA

Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de hastanede koronavirüs tedavisi gören hemşire Neşe Dalgıç (50), "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" dedi.
Kayseri Devlet Hastanesi´nde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, 2 hafta önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. 3 gün sonra evde durumu ağırlaşan Neşe Dalgıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç, yaşadıklarını anlattı. Dalgıç, "Eşim filyasyon ekibinde çalışıyordu. Önce eşim daha sonra ben koronavirüse yakalandık. 25 Şubat´ta Şehir Hastanesine geldim. Şu anda koronavirüs tedavisi görüyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. 112'yi çağırdık, beni Şehir Hastanesine getirdiler ve enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" diye konuştu.
DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-03-10 12:28:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra gerçekleşti 
YEREL HABERLER Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra ...
Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra gerçekleşti 
YEREL HABERLER Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra ...
Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetleriyle Turgutreis gelişiyor ve güzelleşiyor
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetleriyle Turgutreis ...
Jandarma 244 personelle 400 noktada ‘Narkotik ve Huzurlu Sokakları’ uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Jandarma 244 personelle 400 noktada ‘Narkotik ve ...
Kayserililerin yüzde 52'si İstanbul ve Ankara'da yaşıyor TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu: “Kayseri nüfusunun yüzde 70’i Kayserililerden, yüzde 30’u ise başka illerden oluşuyor”
YEREL HABERLER Kayserililerin yüzde 52'si İstanbul ve Ankara'da ...
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ...
Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket
YEREL HABERLER Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk ...
Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
Yerli aşı yaz sonuna ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız: "Yerli aşıyı beklemek çok doğru değil"
YEREL HABERLER Yerli aşı yaz sonuna ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon ...
Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu Kayseri'de aralarında husumet bulunduğu iki komşunun tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından ...
İnternet üzerinden kamyon motoru satarak dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası
YEREL HABERLER İnternet üzerinden kamyon motoru satarak ...
Komşusunu av tüfeği ile yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Komşusunu av tüfeği ile yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay ...
Sevgilisine cinsel istismarda bulunan şahsa 16 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Sevgilisine cinsel istismarda bulunan şahsa 16 yıl 8 ...
Meteoroloji Parkı için alan devir protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Meteoroloji Parkı için alan devir protokolü imzalandı
Kayserispor'dan Soykarcı'ya başsağlığı ziyareti
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Soykarcı'ya başsağlığı ziyareti
Ali İhsan Kabakcı, proje tanıtım toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, proje tanıtım toplantısına katıldı
Kayseri'de 56 daireli apartmana koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de 56 daireli apartmana koronavirüs ...
Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 16 yıl ...
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı
YEREL HABERLER Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı
Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları sevindirecek hediye
YEREL HABERLER Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları ...
Sezonun başlamadığı amatör ligde, futbolcuların 1 yıllık maaşı peşin ödendi
YEREL HABERLER Sezonun başlamadığı amatör ligde, futbolcuların 1 ...
2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sanığa 4 ...