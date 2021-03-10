Türkiye Şampiyonası’na madalya ambargosu

İstanbul’da 8 Mart 2021 tarihinde başlayan U18 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonasında Kayserili sporcular madalyalarla ikinci günü tamamladı.

Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak yarışlarla sona erecek olan U18 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası’nın ilk iki gününde Kayserili sporculardan Aleyna Günbay 60 metre yarışında 7.74’lük derecesiyle altın madalya kazanırken, 200 metre yarışında 25.34’lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yüksek atlama kategorisinde yarışan başarılı sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen 2.10’luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 800 metre yarışında 1.55.58 koşarak kişisel en iyi derecesini yapan Bahri Doğru gümüş madalya kazandı. Kadınlar uzun atlama kategorisinde yarışan Aleyna Karabulut 5.30’luk derecesiyle Türkiye dördüncüsü oldu ve TOHM barajını geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıların büyük önem arz ettiğini belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Şampiyonanın son gününde yarışacak olan sporculara da başarı temennisinde bulundu.

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