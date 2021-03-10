Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip koronavirüs (Covid19) aday aşısının Faz2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 10 Şubat 2021 günü Faz2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) covid19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) gönüllüye uygulandı.

Aday aşının Faz2, ikinci doz uygulaması yapılan gönüllü yaptığı açıklamada ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek herkesi gönüllü olmaya davet etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Faz2 çalışmalarının Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Rektör Çalış, “Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz2 çalışmaları sürdürülmekte. Bugün de Faz2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz ” diye konuştu.

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