Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı.

ERAGEM'de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yerli aşının Faz2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde (İKUM) 175 gönüllüye uygulandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan Faz-2 çalışmasında ikinci doz uygulama başladı. İkinci dozu vurulan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Faz-2 çalışmalarını Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını kaydederek, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmektedir. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-10 13:04:29



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