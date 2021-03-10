Develi Belediyespor’un Play-Off Yarı finalinde rakipleri ve maç programı belli oldu

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol ligi 3. Grubu üçüncü sırada tamamlayarak PlayOff Grubu’na kalan develi Belediyespor’un rakipleri belli oldu. Kayseri ekibi PlayOff yarı finalinde Ürgüpspor, Bursa Karacabey Belediyespor ve Şanlıurfa Viranşehir Eğitimgücü takımları ile eşleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor ligin son maçında aldığı mağlubiyetle sezonu 39 puanla kapattı. Develi Belediyespor oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alırken 3 mağlubiyet aldı. 39 puanla sezonu üçüncü basamakta tamamlayan Develi Belediyespor 1213 ve 14 Mart’ta Ankara’da yapılacak olan Play Off maçlarında mücadele edecek. PlayOfuf yarı finallerinin kura çekimi tamamalandı ve program açıklandı. Ankara Beştepe spor salonunda 121314 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak olan maçların programı şöyle:

12 Mart 2021 Cuma Saat 16:30

Develi Belediye spor

Ürgüp spor

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13 Mart 2021 Cumartesi saat 16:30

Develi Belediye Spor

Bursa Karacabey Bel.

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14 Mart 2021 Pazar saat 15:30

Develi Belediye Spor

Ş.Urfa Viranşehir

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