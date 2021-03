Sağlık çalışanını darbeden 3 kişiye, 5 yıl hapis istemiyle dava

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de küçük yaşta çocuklara tütün sattıkları için kendilerini uyaran sağlık çalışanı Osman B.'yi (29) sopayla darbeden Suriye uyruklu 3 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özel hastanede çalışan paramedik Osman B., iş çıkışında oturduğu mahallede küçük yaşta çocuklara tütün sattıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu A.S. (28), M.S.(25) ve A.S.'yi (29) uyardı. Suriyeli 3 kişinin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda 3 kişi, Osman B.'yi sopa ile darbetti. Yaralanan Osman B., hastaneye kaldırıldı. Sağ el serçe parmağında kırık belirlenen Osman B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Suriyeli A.S., M.S. ve A.S. hakkında 'silahla yaralama' suçundan iddianame düzenlendi. Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-10 15:52:57



