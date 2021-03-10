Bellona Kayseri Basketbol’da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un Beşiktaş HDI Sigorta’ya 7970 kaybettiği karşılaşmada, Kayseri temsilcisinden 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

İstanbul’da oynanan karşılaşmada Melis Gülcan ve Tyasha Harris 17’şer sayı ile oynarken, Glory Bassey Johnson 15, Esra Ural Topuz 7, Kitija Laksa ise 5 sayı ile oynadı.

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