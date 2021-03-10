Bellona Kayseri 4 maç sonra kaybetti Sarı-Kırmızılılar 16.mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon ligdeki 16. yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 25.haftada oynadığı 25 maçta 16 kez mağlup oldu. 9 kez kazanan SarıKırmızılı ekip bugün deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş’a 7970 mağlup oldu.

Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyet ile ligde tam 4 maç sonra kaybeden SarıKırmızılılar puanını 34 yaptı. 25 hafta sonu hanesine 34 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazanırken, İzmit Belediyespor (2), Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray (2), Adana Basketbol, Nesibe Aydın (2), Fenerbahçe (2), Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor ve Beşiktaş HD Sigorta maçlarını ise kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.