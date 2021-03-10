Bellona’da Melis, 17 sayı ve 6 asist ile oynadı

Deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta’ya 7970 yenilen Bellona Kayseri Basketbol’da 35 dakika parkede kalan Melis Gülcan 17 sayı ve 6 asist ile oynadı.

Melis Gülcan, takımda 17 basket ile sayı lideri olurken, 6 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu iki sayılık 7 atış girişiminden 5’inde isabet buldu. 3 sayılık atış girişiminden 4’ünden 2’sini sayıya çevirebildi.

Bellona Kayseri Basketbol’da 36 dakika kalan Tyasha Harris ise 36 dakika 17 saniye kaldığı parkede Beşiktaş potasına 17 sayı bıraktı. Harris, 3 top çalma ve 3 top kaybı yaptı. Harris 4 üç sayılık atış girişiminde yüzde 100’lük istatistikle oynadı.

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