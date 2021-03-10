Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet

Tomarza Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin yüzünü güldürecek bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol sayesinde Tomarzalı çiftçilerin topraklarını ücretsiz analiz yaptıra bileceği müjdesi çiftçilerle paylaşıldı.

Tomarza Ziraat Odası Başkanlığı ve Kayseri Ticaret Borsası arasında bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, "Tomarzalı çiftçilerin üretimini artırarak daha kaliteli ürün ala bilmesi için toprakların ücretsiz analiz yapılabilmesinin önünü açan bir protokol imzaladık.

Tomarzalı çiftçilerimiz; Çiftçilik Belgesi veya ÇKS Belgelerini Kayseri Ticaret Borsasına ibraz ederek topraklarını ücretsiz analiz yapabilecekler. Analiz sonrası elde edecekleri detaylı laboratuvar sonuçlarına göre hangi ürünü ekerse daha çok verim alır veya hangi gübreyi kullanarak verimini hem artıra bilecekleri gibi hem de daha kaliteli ürünü daha az maliyetle elde etmiş olacaklardır" dedi.

Nalbant, "Toprak analizi çiftçilerimiz için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için böyle bir protokol imzalama gereği duyduk. Yapılan protokolün ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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