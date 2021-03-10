Kayseri Şeker, halka arz noktasında emin adımlarla ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker, halka arz noktasında emin adımlarla ilerliyor

İHA

Kayseri Şeker, halka arz noktasında emin adımlarla ilerliyor

Kayseri Şeker gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul ile Halka arz noktasında çok önemli adım daha attı. Kayseri Şeker, Halka Arz adına ‘Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görebilmek adına Kayıtlı Sermaye Tavanını 50 Milyon TL artırarak, 750 Milyon TL’ye çıkartma kararı aldı.
Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurula, Türkiye Varlık Fonu adına Yatırımlar Departmanı Direktörü Can Savaşan, Pankobirlik ve diğer kooperatifleri temsilen Pankobirlik İştirakler Müdürü Levent Kayaalp, Dinar Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Topçu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü katıldı.
Toplantı Başkanlığı’na Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Arslan seçilirken, Oy Toplayıcı olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede ve Harun Halıcı, Yazmanlığa ise Kayseri Şeker Finans ve Yatırımcı İlişkiler Müdürü Orhan İnik seçildi.
“KAYSERİ ŞEKER YILDIZLAR GRUBUNDA YER ALACAK”
Toplantıda söz alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Borsa İstanbul’da çeşitli grupların olduğunu ve Kayseri Şeker’in ise sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibariyle bu grupların en büyüğü olan ‘Yıldızlar Grubu’nda yer alması gerektiğini de ifade ederek, şöyle konuştu.
“Bildiğiniz üzere Ağustos ayında yapılan Genel Kurul ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ve şirketin sermayesi 600 Milyon TL’den 700 Milyon TL’ye çıkartılmıştı. Bu girişim aslında bir hedefe matuftu, biliyorsunuz. 2017 yılında çıkarılan yasa ile Kayseri Şeker gibi Kooperatif şirketleri, “Halka Açık Şirket” statüsü kazandı. Bu halka açıklık ifadesi kâğıt üzerinde kalıyordu ve biz bunu fiili hale getirme arzusunu taşıyorduk, yani kâğıt üzerindeki halka açıklığı yeterli görmeyip, fiilen halka açık bir şirket olmayı öngörüyorduk. Bu çerçevede bir değişiklik yapılması lazımdı ve her şeyden önce sermayenin arttırılması şeklinde olayı ele aldık. Borsa İstanbul’da çeşitli gruplar var ve en üst seviyedeki grup ise ‘Yıldızlar Grubu’. Kayseri Şeker’in sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibariyle bu grupta yer alması gerekiyor. İşte bu bağlamda bir değişiklik öngörülerek, Yıldızlar Grubu’nda yer alacak şirketlerin halka arzındaki sermayenin, asgari yüzde 15’e tekabül etmesi gerektiği şeklinde bir karar alındı. İşte bu karara istinaden yaptığımız Genel Kurul ile birlikte, 700 Milyonluk sermayemizi 50 Milyon daha arttırarak, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 750 Milyona çıkartmış olacağız”
“SEKTÖR VE PANKOBİRLİK CAMİASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ”
Başkan Akay, alınan bu kararların, yapılan işlemin ve değişikliklerin Şeker Sektörü ve Pankobirlik camiası açısından önemli bir adım olacağını düşündüklerini de ifade ederek, şöyle devam etti. “Özellikle Şeker Fabrikaları ve Pancar Kooperatiflerinin çoğunlukla hissedarı olduğu bir şirket açısından, bu bir ilktir. Dolayısıyla sektörde ve Pankobirlik camiasında böyle bir ilki gerçekleştirmekle, çok önemli bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin ya da çalışanların şirketimize ortak olma imkanı çıkmış oluyor, hem de bu uygulama ile Pankobirlik camiası Kayseri Pancar Kooperatifi dahil olmak üzere toplamda yüzde 88’in üzerinde bir paya sahip, dolayısıyla bu yüzde 88’lik oranın gerçek piyasa değeri üzerinden değerlendirilmesi ve bunun da alınıp satılması imkanı ortaya çıkmış olacak. Böylece aslında, ekonominin daraldığı bu günlerde Pankobirlik camiasına önemli bir kaynak girişi imkânı sunulmuş olunacak. İşte bu yönüyle önemli bir adım olduğunu düşünüyorum”
“MAYIS AYININ 2. YARISINDA HALKA AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ”
Başkan Hüseyin Akay, borsa durumunun ve piyasa şartlarının uygun olması halinde Mayıs ayının 2. yarısında Halka Arz işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini de belirterek, “Özellikle burada SPK ve Borsa İstanbul bizden şunu istiyor; Halka Arz işlemi yapıldıktan sonra spekülasyona yer verilmeyecek şekilde bir hisse değerinin oluşabilmesi için, halka arzdan önceki mevcut hissedarların hisselerini, 1 yıl süreyle, halka arz edilen değerin altında bir değerden satmamaları konusunda bir talepte bulunuyorlar. Eğer biz hissedarlar olarak bunu gerçekleştirecek olursak, yani 67 yıldır üzerimizde bulunan bu hisseyi 1 yıl daha sabırla taşıyacak olursak, hem bu hisse değerinin piyasada sağlıklı bir şekilde zemin bulması açısından önemli bir hizmet yapmış oluruz, hem de hisselerin satılması halinde, Pankobirlik camiasına girecek kaynağın daha yüksek seviyeye çıkmasına imkân sağlamış oluruz. Bu konuda Halk yatırım ile işbirliği yapıyoruz ve ümit ediyoruz ki; önümüzdeki Mayıs ayının 2. yarısı içerisinde halka arz işlemlerimiz gerçekleşir. Tabi burada bizim gerekli şartları yerine getirmemizin yanında, borsa durumunun ve piyasa şartlarının uygun olması da lazım. Çok büyük dalgalanmaların olduğu bir ortamda bunun yapılması, bazı riskleri içeriyor olabilir. Bunun için temennimiz; ekonomimizin ve finansal piyasalarımızın bir istikrar içerisinde olması, devam etmesidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'den Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'den Miraç Kandili ...
Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet
YEREL HABERLER Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren ...
Bellona’da Melis, 17 sayı ve 6 asist ile oynadı
YEREL HABERLER Bellona’da Melis, 17 sayı ve 6 asist ile oynadı
Bellona Kayseri 4 maç sonra kaybetti Sarı-Kırmızılılar 16.mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri 4 maç sonra ...
Bellona Kayseri Basketbol’da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’da 3 oyuncu çift haneli ...
Beşiktaş HDI Sigorta:79 - Bellona Kayseri Basketbol: 70
YEREL HABERLER Beşiktaş HDI Sigorta:79 - Bellona Kayseri Basketbol: ...
Sağlık çalışanını darbeden 3 kişiye, 5 yıl hapis istemiyle dava
YEREL HABERLER Sağlık çalışanını darbeden 3 kişiye, 5 yıl hapis ...
Bir annenin yıkıldığı an 1 buçuk yaşındaki bebek otomobilde öldü
YEREL HABERLER Bir annenin yıkıldığı an 1 buçuk yaşındaki bebek ...
Kayserispor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Galatasaray maçını Halis Özkahya ...
Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri'mize yakışacak"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ...
Koronavirüsle mücadelede Talas Belediyesi farkı
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadelede Talas Belediyesi farkı
Develi Belediyespor’un Play-Off Yarı finalinde rakipleri ve maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Develi Belediyespor’un Play-Off Yarı finalinde ...
Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı ...
Ahi Evran Veli Türbesine ziyaretçi sayısı arttı
YEREL HABERLER Ahi Evran Veli Türbesine ziyaretçi sayısı arttı
Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, pandemide 1 yılı değerlendirdi
AK Parti'nin acı günü Önceki dönem Talas İlçe Kadın Kollarında görevli Zeliha Çalışkan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Parti'nin acı günü Önceki dönem Talas İlçe Kadın ...
Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz ...
Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz ...
Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
YEREL HABERLER Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara ...
Türkiye Şampiyonası’na madalya ambargosu
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonası’na madalya ambargosu
Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara ...
"Artık sıradan olma dönemi bitti"
YEREL HABERLER "Artık sıradan olma dönemi bitti"
Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra gerçekleşti 
YEREL HABERLER Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra ...