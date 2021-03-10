Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı (2)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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TUTUKLANDI

Tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi ruhsatsız tabanca ile vurarak ağır yaralayan coğrafya öğretmeni Mustafa D, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa D. ile Osman Dörttepe'nin, evlerinin önünde araç park etme meselesi yüzünden kavga ettiği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-10 17:57:30



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