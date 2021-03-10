Melikgazi iki sanayi bölgesi arasındaki yolu imara uygun hale getiriyor

İlçede ulaşımı daha konforlu hale getirmek üzere çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Serbest Bölge arasındaki 1.5 kilometrelik yol çalışmasını yerinde inceledi.

Yapılan yol hakkında yetkililerden bilgi alarak yeni yolun daha konforlu olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde başladı. Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Serbest Bölge arasında geçen 1.5 kilometrelik yolda çalışma yapıyoruz. Daha öncesinde imara uygun yapılmamış. Bu nedenle de yapılaşmada sorular vardı. Şimdi yolu imara uygun hale getirecek şekilde buraları güzelleştiriyoruz. Yolu tekrar kaydırak imara uygun hale getiriyoruz. Birkaç gün içerisinde buradaki ham yol oluştuktan sonra inşallah altyapısı ile birlikte çevresi ile birlikte güzel bir hale gelecek. Melikgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz sene 170 kilometre gibi rekor seviyede asfalt yol yapmıştık. İnşallah bu sene de buna benzer rakamlarda büyük hizmetler yapacağız. İlçemizde ulaşımı daha konforlu ve imara uygun hale getiriyoruz. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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