33 yıllık hemşire korona virüse yenik düştü

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Kayseri'de 25 Şubat'ta Covid19 testi pozitif çıkan 33 yıllık hemşire hayatını kaybetti.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde görev yapan 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Covid19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personelimizden Hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesinde bulundu.

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