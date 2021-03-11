2021 yılında Melikgazi'nin önemli ana yolları yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile toplantı yaparak ihalesi yapılacak olan yol projelerini değerlendirdi. Bu kapsamda Battalgazi ve Malazgirt Bulvarları tamamen yeniliyor ve ayrıca Abdülhamid Han Bulvarına yeni bağlantı yolu açılıyor.

2021 yılında Melikgazi’de ulaşım ile ilgili çok önemli çalışmalar yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Selçuklu, Danışment ve Osmanlı mahalleleri olarak tanımlanan Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesine giden Kartal Bulvarından ana yol güzergâhı Battalgazi Bulvarını bu sene yeniliyoruz. Kartal Bulvarından Eskişehir Bağlarına doğru yokuş yukarı çıkarken sağlı sollu çok güzel bir peyzaj ile asfaltı yenilediğimiz gibi nitelikli bir ağaçlandırma çalışması yaparak görsel bir güzellik sağlayacağız. Tanımsız yollarımız var onları tanımlı hale getireceğiz. Dolayısıyla Kartal Bulvarı’ndan Battalgazi Bulvarını tamamen yenileyeceğiz. Şuanda bunun hazırlığını yapıyoruz. Bu birinci projemizdi. İkinci projemiz ise, ana aks ile çok önemli bir güzergâha sahip olan Malatya yolundan MİMSİN’e giriş bölgesindeki arka sokakların tamamını ana cadde ile birlikte ulaşım ve peyzaj çalışmalarımızla yenileyeceğiz. Bu yaz inşallah alt yapısıyla beraber üst yapı çalışmalarını da tamamlayacağız.” dedi.

İlçenin üç ayrı bölgesinde yol çalışması yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Üçüncü projemiz ise ilçemizin batı bölgesi olan Abdülhamid Han Bulvarı’na Kadir Has’tan büyük bir bağlantı yolu açtık. Böylece Organize Sanayi Bölgesine gidecek vatandaşlarımıza güzel konforlu bir aks ortaya çıkıyor. Bu üç projemizin ihale hazırlığı bitti. Melikgazi yeni yolları ve yeni projeleriyle vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmetler sunmaya devam edecek. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

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