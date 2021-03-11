Talas ilçesine bir Aile Sağlığı Merkezi daha

Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin yapımını üstelenen hayırsever Ünal Sağırıoğlu ile protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırseverler Ünal Sağıroğlu ve Mustafa Sağıroğlu katıldı.

Vali Günaydın imza töreninde yaptığı konuşmada, “Aile Sağlığı Merkezimiz Mevlana Mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli bir yatırım. Eğitim, sağlık ve birçok alanda hayırseverlerimizin yardımıyla önemli işlere hep beraber imza attık. Bu da bunlardan bir tanesi. Emeği geçen başta hayırseverimiz Ünal Bey ve Mustafa Bey’e, Talas Belediye Başkanımıza, Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise “Bu hayır işi 81 bin nüfuslu Mevlana Mahallemizin ortasında yapılacak bir sağlık ocağı. Her zaman için buna ihtiyaç vardı. Yapımı aşamasında elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Hayırsever Ünal Sağıroğlu yıllardır böyle bir hayır işinin akıllarından geçtiğini ifade ederek, “Bu projenin yapımında emeği geçen başta Valimiz Şehmus Günaydın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırsever Ünal Sağıroğlu, Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına ilişkin protokolü imzaladılar.

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